Благотворительный сбор новогодних подарков для детей в Москве вызвал большой отклик

В воскресенье на благотворительный сбор новогодних подарков для воспитанников подмосковных детских домов приехал продюсер и композитор, основатель проекта #ЖИТЬ Игорь Матвиенко, рассказала газете ВЗГЛЯД волонтер акции. Люди приносят подарки в любое время дня и ночи.

«На данный момент к нам приехал Игорь Матвиенко. Он тоже оставил деткам подарки. Естественно, по профилю своему – это микшерный пульт и колоночка. Матвиенко рассказал про акцию и про деятельность движения #ЖИТЬ», – подчеркнула волонтер акции по сбору подарков Екатерина.

«Скоро должен приехать блогер Гусейн Гасанов. Он тоже хотел что-то привезти, пообщаться с людьми, которые приносят и жертвуют подарки детям», – продолжила она.

Отклик хороший, люди ходят с утра и до вечера, по меркам добрых дел и благотворительности людей очень много, рассказала волонтер. «Несмотря на то, что есть определенные часы приема, много кто приходит прямо в ночи. То есть часа в два-три ночи бывают люди, которые приходят и говорят: «Вот мы с подарками. Мы, к счастью, тут круглосуточно, поэтому можем принимать», – добавила она.

Напомним, 22 декабря 2018 известный блогер, обладатель восьми миллионов подписчиков Гусейн Гасанов совместно с проектом #ЖИТЬ, объединяющим более 770 тысяч участников по всей России, запустил благотворительную акцию.

На протяжении четырех дней, с 22 по 25 декабря, каждый желающий может принести подарки для детей в брендированную фуру, которая располагается перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве. Подарки принимаются с 09.00 до 23.00 по московскому времени. Организаторы акции просят приносить игрушки (не мягкие), спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества – все вещи должны быть новыми.