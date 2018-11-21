Благотворительный сбор новогодних подарков для детей в Москве вызвал большой отклик

Взгляд
23 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
Разделы

Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд долларовФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий

Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Филарет объяснил отказ от претензий на пост главы «новой церкви»
          Филарет объяснил отказ от претензий на пост главы «новой церкви»Глава Брянской области пообещал «вынести всех» чиновников за отправку детей в ТурциюЧерногория решила пойти по пути УкраиныВован и Лексус разыграли главу новой украинской церкви
          Замглавы администрации Клинцов уволилась после скандала с отправкой детей в ТурциюВ США назвали потенциальные точки начала третьей мировой войныЭрдоган обвинил премьера Израиля в государственном террореТорговая война с Китаем поставила под угрозу следующее Рождество в США
          Фигуристка Туктамышева шокирована итогами чемпионата РоссииПорошенко раскритиковали за поход в элитный ресторан во время военного положенияНазван заработок мэра Клинцов, отправившего дочь в Турцию за счет благотворителейКиевское «Динамо» отказалось от новогодних сувениров со свиньей из-за «Спартака»

          Главная тема


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          «на 5,45 метров в длину»


          Отправивший ребенка в Турцию за счет благотворителей чиновник резко ответил на претензии

          «набор новых элементов»


          Песков пожаловался на клевету на пресс-конференции Путина

          скандальный закон


          В Госдуме объяснили решение Порошенко уравнять членов УПА с ветеранами войны

          Видео

          «лукавый документ»


          Генассамблея ООН отказалась оплачивать антироссийскую резолюцию Украины по Крыму

          космическая гонка


          Маск восхитился конструкцией российского двигателя РД-180

          Большая политика


          СМИ США рассказали о «катастрофе» после разговора Трампа и Эрдогана

          «Третья мировая»


          В Британии испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море

          Украинский исполнитель


          Лидер группы «Бумбокс» назвал Россию «черной дырой»

          Гуманизация законодательства


          Егор Холмогоров: Русским разрешили не «фильтровать базар»

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Благотворительный сбор новогодних подарков для детей в Москве вызвал большой отклик

             23 декабря 2018, 18:05
          Фото: предоставлено организаторами акции
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В воскресенье на благотворительный сбор новогодних подарков для воспитанников подмосковных детских домов приехал продюсер и композитор, основатель проекта #ЖИТЬ Игорь Матвиенко, рассказала газете ВЗГЛЯД волонтер акции. Люди приносят подарки в любое время дня и ночи.

          «На данный момент к нам приехал Игорь Матвиенко. Он тоже оставил деткам подарки. Естественно, по профилю своему – это микшерный пульт и колоночка. Матвиенко рассказал про акцию и про деятельность движения #ЖИТЬ», – подчеркнула волонтер акции по сбору подарков Екатерина.

          «Скоро должен приехать блогер Гусейн Гасанов. Он тоже хотел что-то привезти, пообщаться с людьми, которые приносят и жертвуют подарки детям», – продолжила она.

          Отклик хороший, люди ходят с утра и до вечера, по меркам добрых дел и благотворительности людей очень много, рассказала волонтер. «Несмотря на то, что есть определенные часы приема, много кто приходит прямо в ночи. То есть часа в два-три ночи бывают люди, которые приходят и говорят: «Вот мы с подарками. Мы, к счастью, тут круглосуточно, поэтому можем принимать», – добавила она.

          Напомним, 22 декабря 2018 известный блогер, обладатель восьми миллионов подписчиков Гусейн Гасанов совместно с проектом #ЖИТЬ, объединяющим более 770 тысяч участников по всей России, запустил благотворительную акцию.

          На протяжении четырех дней, с 22 по 25 декабря, каждый желающий может принести подарки для детей в брендированную фуру, которая располагается перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве. Подарки принимаются с 09.00 до 23.00 по московскому времени. Организаторы акции просят приносить игрушки (не мягкие), спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества – все вещи должны быть новыми.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............