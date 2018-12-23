Новый Airbus экстренно вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет A321 neo сразу после вылета из Домодедово в Сочи вынужден был вернуться в аэропорт из-за отказа двигателя, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

«Во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель», – передает его слова «Интерфакс».

На борту было около 200 человек.