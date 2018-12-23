Боец UFC решил отсудить у Макгрегора компенсацию за нападение на автобус

Боец UFC Майкл Кьеза обратился в суд с требованием взыскать с ирландца Конора Макгрегора 50 млн долларов за нападение на автобус с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Кьеза считает, что Макгрегор использовал нападение для рекламы будущего поединка с Нурмагомедовым, а значит, для получения финансовой выгоды, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на таблоид TMZ.

Он также заявил, что получил в автобусе травму и потребовал взыскать с ирландца 50 млн долларов, которые собирается распределить между всеми потерпевшими.

6 октября Макгрегор проиграл в бою российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову титул чемпиона.

В апреле Макгрегор был арестован за нападение на автобус с российским атлетом. Макгрегору грозило тюремное заключение на срок до 7 лет, депортация из США без права въезда в страну, но суд приговорил его к пяти дням общественных работ.

Инцидент произошел в Бруклине. На кадрах с места происшествия видно, как Макгрегор разбивает стекло автобуса.