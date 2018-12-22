Водитель Porsche выстрелил в студентов после инцидента на парковке в Миассе

В Миассе Челябинской области водитель Porsche Cayenne выстрелил из травматического пистолета в двух студентов на Mercedes, помешавших выехать ему с парковки у торгового центра.

Porsche Cayenne и Mercedes почти одновременно выезжали с парковки торгового центра «Слон» в Миассе. Водителю Porshe не понравилось, что его не сразу пропустили, и на ближайшем перекрестке он остановился, сообщает 74.ru.

Отец одного из студентов, находившихся в Mercedes, Сергей Колесников рассказал, что сын стал объезжать остановившийся автомобиль, но из него выскочил пассажир, стал ругаться, пинать машину и грозил отобрать Mercedes.

По его словам, студенты вышли, а водитель Porsche достал травмат и стал стрелять в них.

У одного из пострадавших травма бедра, у другого – два огнестрельных ранения ног и сотрясение мозга.

В отделе МВД по Миассу сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.