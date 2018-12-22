На стадионе «Фишт» стартовали финальные игры акции «Уличный красава»

Церемония открытия финальных игр всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ», прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

На открытии выступила сопредседатель центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, сообщают организаторы.

Она отметила, что молодежный, «дворовый» спорт был, есть и будет «визитной» карточкой России.

«Мы все с детства помним футбольные баталии, хоккейные «коробки», волейбол в лесу и парках. Время идет, появляются новые возможности, то те, то иные виды спорта становятся популярнее. В первую очередь за счет профессионалов – тренеров и энтузиастов, новых спортивных объектов, соревнований. И, конечно, активного образа жизни, который сегодня выбирает практически каждый из нас», – сказала она.

По ее словам, миссия ОНФ – содействовать вовлечению молодежи в занятия спортом, помогать инициативным группам, организующим площадки, соревнования, обучение.

«В ОНФ много активных и социально ответственных профессиональных спортсменов, которые включаются в поддержку массового движения молодежи по всем регионам», – добавила она.

Шмелева отметила опыт «Сириуса», где талантливых хоккеистов обучают ведущие звезды российского хоккея. Вернувшись домой, эти ребята и их тренеры продолжают не только профессионально тренироваться, но и сами собирают любительские турниры, на которые приезжают звезды спорта.

«Значит каждый из участников может быть замечен и приглашен в свою большую команду. В этом и состоит помощь и форма участия ОНФ по поддержке молодежных инициатив. По такой же модели развивается футбольный молодежный проект «Красава» – самый доступный абсолютно для всех, народный спорт!» – сказала она.

В Сочи для участия в финале акции в Сочи приехала 21 команда из 17 регионов – Саратовской, Кемеровской, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Томской, Владимирской, Тульской областей, Камчатского края, Республик Саха (Якутия), Коми, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, городов Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя.

В финале определятся победители в двух возрастных категориях, которые получат главный приз турнира – сертификат на установку площадки для игры в футбол.

Всероссийская акция «Уличный красава» проходит в формате чемпионата по дворовому футболу. Акцию проводит «Молодежка ОНФ» при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта.

С октября 2018 в ней приняли участие более 35 тыс. молодых людей со всей страны в двух возрастных категориях – 14-15 лет и 16-17 лет. По условиям акции, все участники – непрофессиональные спортсмены.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ – контроль над исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Задача «Молодежки ОНФ» – стать местом сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив.