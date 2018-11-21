Захарова сказала, кто выставляет американский народ посмешищем

Те, кто обвиняют Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы США, выставляют американцев посмешищем перед всем миром, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова написала в Fаcebook, что «всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений».

Она добавил, что подобными методами США «нескоро станут «снова великими», так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает».

Так дипломат ответа на заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса. По его словам, Россия, Китай и Иран вмешивались в американские выборы, хотя свидетельства этого найти не удалось.

Доклад об этом будет передан в американские министерство внутренней безопасности и генпрокурору. Если те подтвердят выводы разведки, это спровоцирует автоматическое введение санкций.

До этого американские СМИ опубликовали выдержки из отчета, подготовленного для комитета по разведке американского Сената, в котором утверждалось, что российская «пропагандистская война» якобы продолжается.

В Кремле отказались комментировать новый отчет о «вмешательстве».

В свою очередь профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что США слишком дорого заплатили за затянувшийся «рашагейт».