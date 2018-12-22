Разведка США обвинила Россию в стремлении повлиять на выборы в 2018 году

Россия, Китай и Иран «ради продвижения своих стратегических интересов стремились повлиять» на исход промежуточных выборов в Конгресс США, состоявшихся в ноябре, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

«Россия и другие иностранные государства, включая Китай и Иран, вели деятельность с целью влияния и организовывали информационные кампании в Соединенных Штатах для продвижения своих стратегических интересов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

Эти якобы имевшие место попытки, по его словам, не повлияли на работу американской избирательной системы и не препятствовали проведению голосования, результаты подсчета голосов не были изменены.

Ранее американские СМИ опубликовали выдержки из отчета, подготовленного для комитета по разведке американского Сената, в котором утверждалось, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор. В Кремле отказались комментировать новый отчет о «вмешательстве».

При этом профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что Соединенные Штаты слишком дорого заплатили за затянувшийся «рашагейт».