Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что Соединенные Штаты слишком дорого заплатили за затянувшийся «рашагейт».

«Чего стоили эти два года «рашагейта»? За них мы заплатили страшную цену <...> Как насчет дискредитации наших институтов, президентской должности, выборов? В отношении этих базовых американских институтов высказывались подозрения и сомнения», – заявил Коэн в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

Историк сказал, что дело о «российском вмешательстве» ухудшило отношения с Россией, благодаря этому президент США Дональд Трамп не может свободно проводить переговоры с Москвой в случае кризиса. Коэн отметил, что кризис в ближайшем будущем обязательно наступит.

Профессор полагает, что «российское вмешательство» начали расследовать, поскольку враги Трампа были принципиально против сотрудничества с Москвой.

Он пояснил, что обвинения в связях с Кремлем не имеют под собой никакой доказательной базы. Эксперт считает, что глава белого дома «скован по рукам и ногам» – даже саммит в Хельсинки расценивается оппозиционерами в качестве «государственной измены».

В отчете разведки для американского Сената утверждается, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор.

В Кремле отказались комментировать новый отчет о «вмешательстве».