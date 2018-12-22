Мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом

В Вашингтоне мужчина залез на главную рождественскую ель США, которая стоит в парке неподалеку от Белого дома.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC 4.

Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься; когда нарушитель порядка слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.