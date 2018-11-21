Глацких получит бюджетные деньги на покупку квартиры

Чиновница Ольга Глацких, ставшая известной после свой фразы в адрес молодежи «государство вам ничего не должно», была принята в очередь на право получения субсидии на покупку личной квартиры.

Глацких прошла в список 26 октября 2018 года распоряжением правительства региона, документ был подписан спустя два дня после того, как она рассказала детям о том, что «государство вам ничего не должно», передает Ura.ru.

Государство должно помочь Глацких в покупке квартиры в Екатеринбурге, следует из распоряжения. Она получит 70% стоимости от жилой площади, рассчитанной по следующему правилу: 18 квадратных метров на каждого члена семьи и дополнительно девять квадратных метров.

Основанием для выделения бюджетных средств на жилплощадь Глацких стало официальное признание ее нуждающейся в получении жилья.

Напомним, доход чиновницы в 2017 году составлял 1,7 млн рублей, в 2016 – свыше 4 млн рублей. Согласно декларации, в ее собственности находятся Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.