В Петербурге загорелся склад с пиротехникой

В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой, об этом сообщил источник в экстренных службах

«На складе в Химическом переулке в центре Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что жильцы в радиусе одного километра от места происшествия были эвакуированы. Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях.

В ноябре в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека.