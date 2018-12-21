Медведев назначил нового главу Росимущества

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении главы Росимущества Дмитрия Пристанскова от должности.

«Освободить Пристанскова Дмитрия Владимировича от должности заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России.

Новым руководителем ведомства назначен Вадима Яковенко. Он был заместителем руководителя Федеральной миграционной службы России, а до этого возглавлял столичное управления Следственного комитета.