Дольщица ответила обвинившему ее во лжи вице-губернатору Петербурга

Активистка сообщества обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева ответила на обвинения во лжи и самопиаре со стороны вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

«Есть люди, которые написали на меня заявление, по которому ведется доследственная проверка, о том, что я порочу честь и имя благородных чиновников Смольного. Игорь Николаевич Албин – человек, которого я очень глубоко уважала. Он начал круто. Это искренние мои слова», – рассказала Андреева радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, теперь Албин «работает только для того, чтобы сделать красивую отписку в столицу». «И то, во что он превратил наши объекты группы компаний «Город», – это печально», – добавила Андреева.

Она также сообщила, что после конференции с ней связались представители администрации Санкт-Петербурга и в пятницу в 16.00 ее примет врио губернатора Александр Беглов.

В ходе пресс-конференции Путина в четверг вопрос президенту задала Алла Андреева, активистка сообщества обманутых дольщиков ГК «Город». Она рассказала президенту о проблемах дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в ответ обвинил Андрееву во лжи и самопиаре.