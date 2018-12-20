Путин ответил на вопрос обманутых дольщиков

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции пообещал уделить внимание проблеме обманутых дольщиков и разобраться с убийством мужа журналистки, которая борется за их права.

Журналистка «Рязанской областной газеты» обратилась к президенту как уроженка Санкт-Петербурга и попросила обратить внимание на обманутых дольщиков в этом городе и по всей стране. Женщина рассказала историю своей жизни, поломанной из-за борьбы за права обманутых дольщиков: ее муж был убит, мать умерла во время расследования этого преступления, а самой ей грозит уголовное дело.

Она также предложила Путину приехать в Петербург и встретиться с обманутыми дольщиками, которые «расскажут правду, без этих филькиных грамот и «дорожных карт».

Президент пообещал разобраться с убийством мужа журналистки и уделить внимание проблеме дольщиков, сообщает «Россия 1».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.