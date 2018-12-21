Прокуратура занялось пропажей «арестованных» белух из бухты в Приморье

Владивостокская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пропажи трех незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила и.о. владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.

Сохиева сообщила, что «поступили два обращения граждан по этому поводу, проводится проверка», передает РИА «Новости».

Тем временем следователи в рамках разбирательства уголовного дела о незаконном вылове косаток и белух выясняют, можно ли выпустить животных их бухты Средняя на волю.

Отмечается, что биологи, специализирующиеся на работе с млекопитающими, ДВО РАН, ФГБНУ Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) и ветеринары провели «осмотр млекопитающих».

Специалисты пришли к выводу, что все животные здоровы, их жизни ничего не угрожает.

По данным приморского СУ СК, бухта, где находятся млекопитающие, зимой не замерзает.

Также назначены экспертизы «с целью установления биологического возраста косаток и белух». Поставлен вопрос о возможности «выпустить выловленных белух и косаток в естественную среду».

Кроме того, «направлены запросы в Росрыболовство и Росприроднадзор» о решении вопроса о дальнейшей судьбе животных.

Ранее американская актриса Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, попросила президента России Владимира Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не видел обращение актрисы, но в курсе ситуации, и Кремль планирует обратиться с данным вопросом в избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

В свою очередь Тихоокеанский флот (ТОФ) пообещал помочь экологам в перевозке на волю белух и косаток, оказавшихся в «китовой тюрьме» в Приморье.