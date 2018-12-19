В Кремле отреагировали на просьбу Памелы Андерсон

Президент Владимир Путин пока не ознакомился с обращением американской актрисы Памелы Андерсон по запрету отлова косаток и белух для продажи в КНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос об обращении Андерсон, сказал, что президент пока не ознакомился с содержанием обращения, передает РИА «Новости».

«Мы знаем о том, что сейчас очень активно обсуждается эта тема(отлов косаток и белух для продажи в Китай – прим. ВЗГЛЯД). И скажем так, наши защитники природы и животных бьют тревогу. Мы как раз имеем в виду обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, может быть, чтобы он этим позанимался», – отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле в курсе ситуации, которая сложилась в Находке, где сейчас содержится большое количество китов и белух.

«Это молодые особи, которые были выловлены для последующей продажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай. Экологи, защитники животных, они достаточно уже давно, особенно там, на Дальнем Востоке, бьют тревогу. Потом по каким-то коммерческим соображениям было оспорено в суде, и эти животные сейчас находятся достаточно давно в «арестованном» состоянии», – пояснил представитель Кремля.

Песков сказал, что животных нельзя сейчас выпускать на волю, однако им требуется много пространства для движения, чтобы не замерзнуть. Он также выразил сожаление, что в России отлов белух никак не регулируется.

«Можно вылавливать, оказывается, сколько угодно этих китов, белух и так далее для того, чтобы потом их перепродавать в другие страны в океанариумы. Но это тоже вопрос, наверное, законотворческой инициативы, тех, кто разделяет точку зрения защитников природы», – подытожил представитель Кремля.

Ранее Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, попросила Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.