Тихоокеанский флот решил помочь Памеле Андерсон

Тихоокеанский флот (ТОФ) обещал помочь экологам в перевозке на волю белух и косаток, находящихся в «китовой тюрьме» в Приморье, сообщили в пресс-службе флота.

«Да, поступало такое обращение (от экологов). Оно рассмотрено, сказали – поможем. Сейчас, как экологи у нас определятся со временем и местом, куда и когда они хотят их выпустить, будет следующий этап разговора», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что это произойдет не раньше Нового года.

К транспортировке могут быть привлечены суда вспомогательного флота ТОФ.

В свою очередь председатель совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил, что сейчас прорабатывается план выпуска косаток, определяется наиболее благоприятный для этого район.

Он отметил, что животных выловили на севере Хабаровского края в Шантарском море, в районе Сахалинского и других заливов, где они проводят лето. Теперь их нужно выпустить в местах зимовки.

В центре передержки в бухте Средней под Находкой находятся более десяти косаток и около 90 белух, нелегально выловленных для продажи в Китай. По этому факту краевое следственное управление СКР начало расследование.

Экологи считают, что вопрос о выпуске животных нужно решать быстрее, так как в неволе они могут прожить не более двух месяцев.

Ранее Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, попросила Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не видел обращение актрисы, но в курсе ситуации, и Кремль планирует обратиться с этим вопросом в избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко.