Тихоокеанский флот решил помочь Памеле Андерсон

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

Использование традиционной мобильной голосовой связи сегодня скорее традиция, чем необходимостьФото: Донат Сорокин/ТАСС
Мобильная связь между различными регионами России должна стоить столько же, сколько и в домашнем регионе. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако высшему законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга. И их жадность – прямая угроза национальной безопасности страны. Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания, гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

Так выглядел испытательный заезд в новом тоннеле МаскаФото: twitter.com/elonmusk
Эпатажный американский инженер Илон Маск показал свое новое изобретение – метрополитен для автомобилей. Маск полагает, что его детище будет гораздо дешевле, быстрее и комфортнее традиционного метро. Впрочем, легко доказать, что как минимум часть этих утверждений является, мягко говоря, преувеличением. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Тихоокеанский флот решил помочь Памеле Андерсон

             20 декабря 2018, 08:25
          Фото: Petra Schönberger/Future Image/
          imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Тихоокеанский флот (ТОФ) обещал помочь экологам в перевозке на волю белух и косаток, находящихся в «китовой тюрьме» в Приморье, сообщили в пресс-службе флота.

          «Да, поступало такое обращение (от экологов). Оно рассмотрено, сказали – поможем. Сейчас, как экологи у нас определятся со временем и местом, куда и когда они хотят их выпустить, будет следующий этап разговора», – передает ТАСС сообщение флота.

          Уточняется, что это произойдет не раньше Нового года.

          К транспортировке могут быть привлечены суда вспомогательного флота ТОФ.

          В свою очередь председатель совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил, что сейчас прорабатывается план выпуска косаток, определяется наиболее благоприятный для этого район.

          Он отметил, что животных выловили на севере Хабаровского края в Шантарском море, в районе Сахалинского и других заливов, где они проводят лето. Теперь их нужно выпустить в местах зимовки.

          В центре передержки в бухте Средней под Находкой находятся более десяти косаток и около 90 белух, нелегально выловленных для продажи в Китай. По этому факту краевое следственное управление СКР начало расследование.

          Экологи считают, что вопрос о выпуске животных нужно решать быстрее, так как в неволе они могут прожить не более двух месяцев.

          Ранее Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, попросила Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

          Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не видел обращение актрисы, но в курсе ситуации, и Кремль планирует обратиться с этим вопросом в избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко.


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