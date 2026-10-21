Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Глава Нацбанка Украины сообщил о продолжении работы после обысков
Глава Нацбанка Украины Пышный сообщил о продолжении работы после обысков
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что продолжает исполнять свои обязанности после следственных действий в учреждении.
Следственные действия в Национальном банке Украины были направлены на поиск доказательств по уголовному делу, связанному с другими лицами и обстоятельствами, передает ТАСС.
«Сегодня прошли обыски в банке. <…> Согласно постановлению суда уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Нацбанка, ни моей служебной деятельности в должности его председателя», – заявил Пышный.
По словам руководителя, силовики не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении правонарушений им самим или кем-либо из служащих. Финансист подчеркнул, что продолжает исполнять свои обязанности на посту главы Нацбанка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацбанк Украины опроверг слухи об отставке руководителя.
До этого сообщалось, что глава регулятора написал заявление об увольнении после обысков.
В среду регулятор подтвердил визит силовиков.