Глава Нацбанка Украины сообщил о продолжении работы после обысков

Глава Нацбанка Украины Пышный сообщил о продолжении работы после обысков

Tекст: Вера Басилая

Следственные действия в Национальном банке Украины были направлены на поиск доказательств по уголовному делу, связанному с другими лицами и обстоятельствами, передает ТАСС.

«Сегодня прошли обыски в банке. <…> Согласно постановлению суда уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Нацбанка, ни моей служебной деятельности в должности его председателя», – заявил Пышный.

По словам руководителя, силовики не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении правонарушений им самим или кем-либо из служащих. Финансист подчеркнул, что продолжает исполнять свои обязанности на посту главы Нацбанка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацбанк Украины опроверг слухи об отставке руководителя.

До этого сообщалось, что глава регулятора написал заявление об увольнении после обысков.

В среду регулятор подтвердил визит силовиков.