Венесуэла и Колумбия выслали сотрудников посольств друг друга

На «похищение и высылку» одного из сотрудников посольства Венесуэлы в Боготе Каракас ответил высылкой сотрудника посольства Колумбии, сообщил глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

Венесуэла обвинила Колумбию в «незаконном похищении и высылке» Карлоса Пино. В ответ будет выслан Хуан Карлос Перес Вильямисар, передает РИА «Новости».

Арреаса сообщил, что Вильямисар – «колумбийский консульский сотрудник без аккредитации». На странице колумбийского консульства в Каракасе Вильямисар назван генеральным консулом Колумбии.

Ему дано 48 часов на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Напомним, в начале августа официальный Каракас и лично Николас Мадуро обвинили Соединенные Штаты и Колумбию в причастности к покушению на президента Венесуэлы с помощью нескольких летательных аппаратов со взрывчаткой. Богота и Вашингтон не признали своей причастности к инциденту.