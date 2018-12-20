Слепая девушка оценила внешность Путина, потрогав его лицо

После интервью с президентом Владимиром Путиным 17-летняя Регина Парпиева попросила разрешения потрогать его лицо; затем слепая девушка сообщила, что президент - «красивый».

После окончания интервью девушка спросила: «Можно я вас потрогаю?» Путин дал свое согласие, после чего Региона провела руками по его голове и лицу, сообщает «Комсомольская правда».

«Вы очень красивый. И очень хороший», – сказала девушка после этого.

«Спасибо большое, мне очень приятно это слышать», – ответил президент.

Регина также поинтересовалась, что бы Путин хотел получить в подарок на Новый год.

«Это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год будет со знаком плюс, что мы преодолели все сложности», – ответил Путин. По его словам, под бой курантов он загадает желание, чтобы «все желания исполнялись».

Напомним, после большой пресс-конференции Путин исполнил мечту 17-летней девочки, дав ей 20-минутное интервью. Он рассказал, кем мечтал стать в детстве и о своих любимых музыкальных жанрах.