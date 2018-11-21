Большая пресс-конференция Путина завершилась

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию, продолжавшуюся без малого четыре часа.

Прощаясь с журналистами, президент поздравил их с наступающим Новым годом.

Беседа с представителями СМИ продлилась 3 часа 43 минуты, что на три минуты дольше, чем в 2017 году, передает ТАСС.

Путин ответил на вопросы от 53 представителей СМИ. На пресс-конференцию было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ – 1 тыс. 702 человека.

Самой короткой по времени была первая пресс-конференция Путина в 2001 году – 1 час 35 минут. Самой длинной – 4 часа 40 минут – пресс- конференция в 2008 году. С 2004 года пресс-конференции ежегодно длятся более трех часов.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.