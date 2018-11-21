Чаплин высмеял попытку украинских раскольников заказать в Москве копию посоха Петра

«Каким-то другим посохом они, наверное, тюкнули себе по голове», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя попытку «новой церкви» Украины заказать у московских ювелиров копию посоха митрополита Петра.

Желание «новой церкви» заполучить именно этот посох выглядит странным, отметил Чаплин, подчеркнув, что он является символом власти именно московских первоиерархов.

«Митрополит Петр был киевским митрополитом под титулом, но, однако, именно он перенес церковную столицу в Москву, что определило ее становление как столицы Руси, которая, конечно же, включала и Киев, пусть разоренный, но никогда не перестававший считаться русским городом», – напомнил собеседник.

По мнению Чаплина, украинские иерархи пошли на этот шаг потому, что кроме московского символа ничего достойного в «истории укров» не нашлось.

«Понятно, что «древние укры» такими предметами не пользовались, вот и получается, что, с одной стороны, они бегут от Москвы, а с другой стороны, своих достойных древних символов у них нет», – заметил он.

«Я бы предоставил им копию, если приедут сюда все, познакомятся с историей жизни святителя Петра, поймут, что Москва, Владимир и Киев –это разные столицы одного государства и части одной истории. А пока пусть найдут палку с двуглавым орлом и в знак поддержки Госдепа используют ее на интронизации», – предложил протоиерей.

Напомним, «новая церковь» Украины попыталась заказать в России копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра и получила отказ.