Путин начал большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию для российских и зарубежных средств массовой информации.

Прямую трансляцию из Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве ведут «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Нынешняя пресс-конференция Путина стала 14-й по счету за время его руководства страной, президент уже посвятил общению со СМИ в таком формате без малого 43,5 часа, вскоре общая продолжительность проведенных пресс-конференций приблизится к двум суткам, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что в ходе нынешней пресс-конференции прозвучит много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, в том числе региональных конфликтов и российско-американских отношений, а также региональной повестки.

В то же время Песков отметил, что Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на один и тот же вопрос, но всегда терпеливо это делает. Подобные ситуации, по мнению Пескова, не редкость. «Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое», – отметил он.

По словам Пескова, это свидетельствует о том, что журналист не слушал предыдущего ответа главы государства. «Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы», – констатировал представитель Кремля.

Президент взял на подготовку к общению со СМИ три дня, но это не отменяло и рабочих мероприятий в его графике. Как ранее рассказал Песков, в промежутках между мероприятиями и уже до глубокой ночи Путин знакомился с огромным массивом информации, который готовят ему к пресс-конференции и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента.

В этом году аккредитацию на мероприятие получили 1 тыс. 702 журналиста, годом ранее были аккредитованы 1 тыс. 640 человек. Среди участвующих в мероприятии журналистов есть иностранные.

«Мы никого не ограничиваем, президент не дифференцирует какие-то страны. … Приезжают журналисты, есть журналисты из Азии, Эмиратов, есть американцы, которые приехали сюда, очень много европейцев, Израиль и другие страны. Поэтому, палитра самая широкая, естественно, интерес большой», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что журналистов с Украины, не аккредитованных при МИД, на пресс-конференции не будет. «Но у нас есть аккредитованный журналист (украинский), один он остался, он пользуется правом доступа на все мероприятия, мы никак это не ограничиваем, тоже, в отличие, кстати, от наших журналистов на Украине, которые там, может быть, и остались работать бы, но не по своей воле, к сожалению, были вынуждены покинуть Украину», – уточнил Песков.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.