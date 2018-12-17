Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Президент Владимир Путин тщательно готовится к пресс-конференции, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг. Традиционная работа и с ведомствами, и справочная, справочные материалы (изучает) и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. В этом году на нее аккредитовались 1702 журналиста.

Ранее сообщалось, что организаторы мероприятия попросили журналистов не приносить слишком крупные плакаты и не использовать радиооборудование.