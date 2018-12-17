Кремль обратился с просьбой к журналистам перед пресс-конференцией Путина

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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...

Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Кашин-то вывернется. Ни жалости, ни поддержки не требует. Огорчительно лишь наблюдать за тем, как все меньше места какой бы то ни было, хоть даже минимальной, цветущей, да хоть и увядающей, сложности в нашей реальности. Подробности...
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          Кремль обратился с просьбой к журналистам перед пресс-конференцией Путина

          17 декабря 2018, 12:55

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Организаторы большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили журналистов не приносить на мероприятие слишком крупные плакаты.

          «Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297х420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», – говорится в аккредитационном письме, направленном журналистам Департаментом аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента, передает ТАСС.

          Также тележурналистов попросили не использовать в зале и расположенных рядом помещениях радиомикрофоны и другие радиосистемы, поскольку они могут создать помехи для другого оборудования. Вместо этого предложено подключать традиционные шнуровые микрофоны.

          Традиционно журналисты на таких пресс-конференциях пытаются привлечь внимание Путина с помощью плакатов, иллюстрирующих их вопрос или регион, который представляет репортер. Часто их делают заранее и приносят с собой, а иногда оформляют непосредственно перед началом пресс- конференции.

          Для журналистов в московском Центре международной торговли будет доступен бесплатный Wi-Fi и будет работать буфет.

          На большую пресс-конференцию президента аккредитовались 1702 человека, это рекордное количество журналистов. Общение президента и журналистов пройдет 20 декабря в 12.00 мск.

          Съемочные группы и фотокорреспондентов просят приехать на мероприятие заранее, поскольку их техника требует больше времени для проверки. Пишущие журналисты должны быть на месте проведения не позднее, чем за час до начала.

          До места журналисты смогут добраться бесплатно на специально организованных автобусах-шаттлах с пометкой «Пресса» от станции метро «Выставочная».

          Трансляция будет вестись по телеканалам «Россия-1», «Россия-24»,«Первый канал». Также эфир будет транслироваться на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России».

          Для иностранных журналистов предусмотрен синхронный перевод пресс-конференции на английский, французский и немецкий языки.

          В 2016 году конференция длилась 3 часа 50 минут, а рекорд был поставлен в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. В 2017 году продолжительность мероприятия составила 3 часа 40 минут.


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