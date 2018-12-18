Песков рассказал, в каком формате пройдет пресс-конференция Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет без новых элементов и в традиционном формате; это сделано для создания условий прямого диалога президента и журналистов.

«Главная задача этого мероприятия – организовать безбарьерный контакт журналистов, будь то федеральных, региональных или зарубежных, с главой государства», – сказал Песков и добавил, что на пресс-конференции вряд ли будут какие-то инновации, передает ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что подобные большие пресс-конференции Путина – «беспрецедентный формат», и в мире мало кто устраивает подобные сессии общения со СМИ.

«Мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и при их помощи всего общества о текущей ситуации и об итогах года», – пояснил Песков.

Он также не стал давать прогноз о том, как сложится пресс-конференция в 2018 году.

«Отсутствие какой- либо режиссуры тут налицо», – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказывал, что президент тщательно готовится к этому событию, наводит справочную информацию и работает с ведомствами.