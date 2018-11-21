Песков назвал три главные темы большой пресс-конференции Путина

Во время большой пресс-конференции президенту Владимиру Путину зададут вопросы об экономике, международной обстановке и ситуации в регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На подготовку к пресс-конференции президент взял три дня. При этом запланированные мероприятия с его участием проводятся, рассказал Песков в интервью НТВ.

«Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», – сказал Песков.

Он отметил, что от журналистов уже поступают запросы. Их, прежде всего, интересуют темы, связанные с экономикой.

«Экономика. И внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры. Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России – вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны», – отметил он.

Также журналисты интересуются международной обстановкой – ситуацией как в отдельных регионах, так и в российско-американских отношениях.

Песков отметил, что большое место занимают вопросы из регионов России.

«Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске», – сообщил он.

Он добавил, что многие вопросы после пресс-конференции «становятся поводом для оформления перечня поручений, которые тоже делает администрация президента».

По его словам, Путин отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело форму его поручения.

Во вторник Песков говорил, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет без новых элементов и в традиционном формате.

До этого он рассказывал, что президент тщательно готовится к этому событию, наводит справочную информацию и работает с ведомствами.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. В этом году на нее аккредитовались 1702 журналиста.