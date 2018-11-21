MeToo добилось запрета рождественской песни 40-х годов в США

Радиостанция Star 102 (Кливленд) сняла с эфира рождественскую песню Baby It’s Cold Outside, поскольку слушатели решили, что композиция противоречит движению #MeToo, сообщают СМИ.

Песня написана в 1944 году. В ней мужчина убеждает возлюбленную не уходить домой, а женщина раз за разом отвергает предложение остаться. В песне звучат следующие слова: «Я, правда, не могу остаться (Милая, не отказывайся)», «Я должна отказаться, нет, нет (Не возражаешь, если я подойду ближе?)», а также «скажи, что в этом напитке?»

Последнюю фразу сочли намеком на изнасилование на свидании, хотя противники запрета поясняют, что в 1930-х годах эти слова означали «я говорю правду», передает RT со ссылкой на Independent.

Ведущий радиостанции Гленн Андерсон отметил, что мир стал «очень чувствительным», люди сегодня «легко обижаются». По его словам, #MeToo дало женщинам «голос, которого они заслуживают». В таком мире для Baby It’s Cold Outside «нет места».

При этом опрос на странице Star 102 в Facebook показал, что большинство проголосовавших выступают против запрета данной песни.

Baby It’s Cold Outside исполнялась в фильме «Дочь Нептуна».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация в США стала «страшной» для мужчин на фоне движения #MeToo, участники которого выступают против сексуальных домогательств.

Скандал вокруг обвинений в домогательствах и изнасилованиях разгорелся в США в 2017 году после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.