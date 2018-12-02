Россия возмутилась публикацией в Британии данных журналистов Первого канала

Публикация британскими СМИ личных данных работающих в стране журналистов Первого канала возмутительна, она угрожает безопасности российских граждан, заявило посольство России в Лондоне.

В заявлении диппредставительства говорится, что газета опубликовала персональные россиян, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. «Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм», – приводит его слова ТАСС.

Посольство подчеркнуло, что данный эпизод «стал частью общей кампании британских властей на создание постоянных препятствий работе российских СМИ в стране».

Многие российские журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, сталкиваются с необоснованными многочисленными придирками контролирующих органов, перечислили в диппредставительстве.

Ранее в воскресенье The Mail on Sunday написала о том, что все военные базы Великобритании получили от министерства обороны предупреждения после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады, киберподразделения британской армии.

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал публикацию несоответствующей действительности и рассказал о том, чем занимались российские журналисты на самом деле.