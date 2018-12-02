На Первом канале отреагировали на обвинения Британии в шпионаже

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской воскресной газете The Mail on Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.

«В статье [The Mail on Sunday] указывается, что мы пытались проникнуть на территорию базы – мы не пытались никуда проникнуть», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что, во-первых, сделать это очень сложно, потому что там два забора, а, во-вторых, российским журналистам это было не нужно. «Я сам подошел к охраннику и показал ему свои документы и мое удостоверение, опубликованное в статье, меня никто это даже не просил», – сказал Сиразиев.

«Да, мы снимали, но делали это не на территории базы, а вдоль дороги, где идет забор. Никаких табличек о запрете на съемку там не было», – подчеркнул журналист.

Он назвал странными нынешние заявления британской стороны о том, что российские журналисты снимали секретную базу и якобы добывали секретную информацию. Сиразиев подчеркнул, что вся информация об этом месте была найдена в открытых источниках в интернете.

«Про эту базу есть статья в «Википедии», там указано, где она находится, а когда название бараков и казарм забиваешь в Google, ты их находишь без проблем», – сказал Сиразиев. Он также напомнил о статье в журнале Wired, в которой также было указано местоположение базы.

«Точно также и в других статьях в британской прессе, и я не помню, чтобы кто-то поднимал из этого шум», – добавил журналист.

Ранее в воскресенье британские СМИ написали о том, что все военные базы Великобритании получили от министерства обороны предупреждения после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады, киберподразделения британской армии.