Британские военные получили предупреждение об «угрозе» российского Первого канала

Все военные базы Великобритании получили от министерства обороны предупреждения после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады, киберподразделения британской армии, пишет Daily Mail.

Утверждается, что 21 ноября журналист Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков якобы были замечены около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады. Волков, по данным Daily Mail, находился в машине и снимал с пассажирского кресла, передает РИА «Новости».

Об этом, как утверждается, сразу был поставлен в известность министр обороны Гэвин Уильямсон. Разведывательные органы Британии начали расследование.

Кроме того, военные базы страны получили указание немедленно сообщать полиции в случае обнаружения журналистов около военных объектов. Военнослужащим дали распоряжение не вступать с журналистами в разговор. Также подчеркивается, что британские военные не имеют права задерживать людей, как полиция.

В предупреждении есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист.

22 ноября на Первом канале вышел сюжет Сиразиева о британской «фабрике «троллей» под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде.