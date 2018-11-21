В Германии разразился скандал из-за колбасок из свинины на Исламской конференции

МВД Германии спровоцировало скандал из-за того, что на 12-й Исламской конференции в Берлине помимо других закусок были поданы кровяные колбаски из свинины, что некоторые сочли проявлением неуважения к мусульманам, пишет Die Welt.

Для многих мусульман свинина и мясо с кровью под запретом, и это знают почти все, пишет немецкая газета. Тем более известно об этом возглавляемому Хорстом Зеехофером министерству внутренних дел Германии, которое раз в год проводит так называемую Исламскую конференцию, передает RT текст статьи издания.

В качестве одной из закусок участникам конференции в этом году предложили кровяную колбасу, о чем сообщил в своем Twitter журналист немецкого телеканала WDR Тунджай Эздамар.

«Какой знак хочет тем самым подать министерство внутренних дел Зеехофера? Не помешало бы проявить немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину», – написал он.

Это вызвало серьезную дискуссию в обществе. Некоторые отмечали, что не все участники конференции были мусульманами, а в буфете была и другая еда – и кровяную колбасу можно просто не есть. Всего было предложено 13 видов закусок «с учетом религиозно-плюралистического состава» участников. Но МВД все равно принесло извинения тем, чьи религиозные чувства оказались задеты.

Позже депутат земельного парламента Северного Рейн-Вестфалии заметил, что кровяные колбаски не были подписаны – и некоторые участники конференции вынуждены были расспрашивать сотрудников буфета о том, из чего они сделаны.