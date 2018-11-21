Лидер группы «Чайф» поругался с экипажем самолета

В воскресенье утром группа «Чайф» в полном составе оказалась на борту авиакомпании S7, на котором в полете сломалась система кондиционирования; из-за жары людей начали откачивать нашатырем, а лидер группы Владимир Шахрин устроил скандал с экипажем самолета.

Группа возвращалась из Новосибирска в Екатеринбург. Вместе с остальными пассажирами музыканты долго находились в холодном автобусе на взлетном поле в минус 25. Водитель отказывался закрывать двери автобуса, так как ждал опаздывающего пассажира, сообщает E1.

Затем уже на борту Embraer 170 (вмещает 78 пассажиров) в салоне стало невыносимо жарко, из кондиционеров вместо охлаждающего воздуха пошел горячий. Бортпроводницы успокаивали пассажиров, утверждая, что кондиционирование заработает, как только самолет поднимется в небо. Однако вылет долгое время откладывали.

При этом стюардесса пыталась просить прощения у Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, которые сидели в первом ряду.

«Да почему вы перед нами-то извиняетесь – вы перед людьми извиняйтесь!» – возмутился Бегунов.

Пассажиры потребовали сообщить, сколько градусов в салоне самолета, однако экипаж отказался предоставлять такую информацию.

В итоге Шахрин встал со своего места и от лица пассажиров отправился требовать объяснений от пилотов. Через 30 минут задержки вылета командир вышел на связь и сообщил, что трудности с температурой воздуха в салоне «связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем».

«Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной», – заявил он.

Тем не менее, температура не нормализовалась и после взлета. В итоге уже в полете некоторым пассажирам стало плохо, их приводили в себя нашатырем, водой и влажными полотенцами. Шахрин в это время ругался со стюардессами.

«Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться!» – говорил он.

«Мы уже доложили о случившемся на землю, по прибытии будем составлять рапорт. К сожалению, больше ничего сделать не можем», – отвечала стюардесса.

В компании S7 пока никак не прокомментировали ситуацию.