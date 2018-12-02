Порошенко призвал ввести «голубые каски» в Донбасс

Украина призывает ввести миротворцев ООН в Донбасс, заявил президент страны Петр Порошенко.

В Twitter Порошенко сообщил, что дал интервью итальянской газете Corriera della Sera.

Он призвал к соблюдению минских соглашений, гарантирующему прекращение огня.

Киев хочет, чтобы «голубые каски» ООН как миротворцы «заняли буферную зону» в Донбассе. части которого, по версии украинской стороны, «оккупированы».

Кроме того, Киев призвал освободить оказавшихся в плену украинских военных.