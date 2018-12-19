Путин одобрил показатели для оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил одобрить перечень критериев по оценке эффективности глав регионов по выполнению майского указа.

«Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных указом президента РФ от 7 мая 2018 года. №204», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Администрация президента в дальнейшем внесет соответствующие изменения в указ президента «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

В июне Путин обещал изучить вопрос о включении в критерий эффективности глав регионов «детского» компонента.