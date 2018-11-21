Кучерена прокомментировал групповое изнасилование в полиции Иркутска

«Если вина участкового будет доказана, ответственность понесут руководители», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя арест троих подозреваемых в изнасиловании, одним из которых, по предварительной версии, является участковый МВД.

«Не думаю, что в МВД потеряли контроль. После ситуации с бутылкой, произошедшей в Татарстане (сотрудники казанского отдела полиции «Дальний» изнасиловали бутылкой задержанного, после чего он скончался в больнице – прим. ВЗГЛЯД), были приняты жесткие меры по увольнению руководителей, в Башкирии также идет предварительное следствие, по результатам которого уволено три руководителя, и не думаю, что МВД на этом поставит точку», – пояснил собеседник, добавив, что окончательные оргвыводы будут сделаны после того, как закончится следствие.

Кучерена сообщил, что от лица председателя общественного совета при МВД России он вместе с коллегами держит эту ситуацию на особом контроле, подчеркнув необходимость дождаться завершения всех процедур, предусмотренных законодательством, чтобы не нарушать права полицейских.

«В истории с Иркутском нужно разбираться, роль участкового определяется. Есть информация, что преступление происходило на его глазах, и он не предпринял никаких мер, чтобы его остановить, но эту информацию надо проверять», – подчеркнул собеседник.

В данный момент по делу о групповом изнасиловании ведется предварительное следствие и окончательные процессуальные решения о виновности подозреваемых пока не приняты, сообщил Кучерена, добавив, что если вина участкового будет доказана, то к руководителям будут приняты соответствующие меры.

«Позиция, которую занимает министерство и лично министр МВД, не изменилась: если подчиненный что-то совершает, то персональную ответственность за это несут руководители», – заключил он.

Напомним, по делу о групповом изнасиловании в полиции Иркутска арестовали троих подозреваемых, один из которых является участковым уполномоченным. По версии следствия, в ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8 города Иркутска, в котором и было совершено преступление.

Ранее троих уфимских полицейских заподозрили в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Обвиняемых арестовали, уволив со службы. ДНК-экспертиза подтвердила причастность всех троих к преступлению.