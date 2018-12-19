По делу о групповом изнасиловании в полиции Иркутска проведены аресты

Суд в Иркутске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым в изнасиловании, один из них является участковым уполномоченным, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения, находились в участковом пункте полиции № 8 Иркутска, сообщается на сайте ведомства.

«С целью совершения изнасилования они жестоко избили потерпевшую, причинив ей телесные повреждения. После чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

На данный момент по решению Октябрьского районного суда Иркутска указанным лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Также ведомство уточняет, что один из участников ранее был судим. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК, по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера совершенные группой лиц.

Ранее троих уфимских полицейских заподозрили в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Обвиняемых арестовали, их уволили со службы. ДНК-экспертиза подтвердила причастность всех троих к преступлению.