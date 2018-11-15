ДНК-экспертиза лишила полицейских из Уфы алиби по делу об изнасиловании

Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, лишились алиби, экспертиза ДНК подтвердила их причастность к преступлению, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все трое уфимских полицейских причастны к изнасилованию – подтверждает экспертиза ДНК», ­– сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, установлено время совершения преступления – с 19.00 до 21.00, несмотря на то, что защита утверждала, что изнасилование произошло около 22.00.

Ранее адвокаты обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе представили свою версию событий, после чего следователи дали оценку заявлений защиты о наличии алиби у двоих обвиняемых.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. На теле потерпевшей, как утверждалось, нашли характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.