Следствие дало оценку алиби обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Следователи по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе считают информацию о наличии у обвиняемых алиби способом защиты, сообщили в следственном управлении СК по Республике Башкортостан.

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений. Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях», – сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления.

В ведомстве отметили, что следственные мероприятия продолжаются для установления всех обстоятельств произошедшего.

В четверг в Сети появились кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения, якобы подтверждающие алиби подполковника Салавата Галиева. Адвокат начальника полиции Уфимского РОВД Эдуарда Матвеева заявлял, что его подзащитный провел ту ночь дома.

В уфимских СМИ появилась информация, что двух обвиняемых по делу об изнасиловании дознавателя могут отпустить из-под стражи.

Напомним, полицейские подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Сообщалось, что судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы. Все обвиняемые арестованы, их уволили со службы.