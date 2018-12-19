Появились сообщения о криминальном прошлом команды губернатора Хакасии

В Сети появились сообщения о криминальном прошлом команды нового губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который до сих пор не решил возникшую в республике проблему с отоплением.

Чиновники Хакасии так и не смогли объяснить жителям республики проблемы с отоплением в регионе, где угледобывающая отрасль является одной из системообразующих. При этом, еще до наступления холодов глава Хакасии Валентин Коновалов заверял, что держит ситуацию на личном контроле. Так, по данным регионального издания «Агентство информационных сообщений», Коновалов еще 21 ноября заявлял, что в Хакасии на 100% сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, а нормативный запас топлива составляет 354%.

Тем временем информационное агентство «Хакасия» сообщило, что очередной режим ЧС введен еще в одном городе – Саяногорске. Градоначальник Михаил Валов распорядился привлечь к проведению мероприятий по ликвидации ЧС средства резервного фонда администрации. Режим ЧС также сохраняется в Аскизском, Боградском районах, в Новомарьясовском сельсовете Орджоникидзевского района и части территорий Ширинского района.

Однако, как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канале Crimechronicles, руководство Хакасии вместо решения проблемы «вместе с замами обживает новый пентхаус».

«Ну и попутно они ведут борьбу с теми, кто в неправильном ключе освещает события в регионе. Богдан Павленко, заместитель главы Республики Хакасия напал на телеоператора. Впрочем, чего от него ждать. Еще в период работы в Тульской области он состоял на учете как зависимый от веществ», – говорится в сообщении Telegram-канала, где также уточняется, что «правильно освещать подвиги 30-летнего губернатора Коновалова призван (главред газеты «Правда Хакасии») Тайир Ачитаев».

Между тем, республиканская газета «Хакасия» еще осенью сообщала, что в 2002 году Ачитаев был задержан за хранение наркотиков, но дело было прекращено. В 2005 году мужчина вновь был привлечен к уголовной ответственности за кражу, но дело также было прекращено за примирением сторон. При этом отмечалось, что Ачитаев признал свою вину и возместил ущерб. Уже в 2009 году Ачитаева заподозрили в мошенничестве, ему грозил реальный срок, но дело опять прекратили за истечением срока давности.

В ноябре в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против». Коновалов набрал 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Выборы признали состоявшимися. При этом эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.