Появились сообщения о криминальном прошлом команды губернатора Хакасии

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
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      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          Появились сообщения о криминальном прошлом команды губернатора Хакасии

          19 декабря 2018, 11:01

          Текст: Мария Бобылева

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          В Сети появились сообщения о криминальном прошлом команды нового губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который до сих пор не решил возникшую в республике проблему с отоплением.

          Чиновники Хакасии так и не смогли объяснить жителям республики проблемы с отоплением в регионе, где угледобывающая отрасль является одной из системообразующих. При этом, еще до наступления холодов глава Хакасии Валентин Коновалов заверял, что держит ситуацию на личном контроле. Так, по данным регионального издания «Агентство информационных сообщений», Коновалов еще 21 ноября заявлял, что в Хакасии на 100% сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, а нормативный запас топлива составляет 354%.

          Тем временем информационное агентство «Хакасия» сообщило, что очередной режим ЧС введен еще в одном городе – Саяногорске. Градоначальник Михаил Валов распорядился привлечь к проведению мероприятий по ликвидации ЧС средства резервного фонда администрации. Режим ЧС также сохраняется в Аскизском, Боградском районах, в Новомарьясовском сельсовете Орджоникидзевского района и части территорий Ширинского района.

          Однако, как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канале Crimechronicles, руководство Хакасии вместо решения проблемы «вместе с замами обживает новый пентхаус».

          «Ну и попутно они ведут борьбу с теми, кто в неправильном ключе освещает события в регионе. Богдан Павленко, заместитель главы Республики Хакасия напал на телеоператора. Впрочем, чего от него ждать. Еще в период работы в Тульской области он состоял на учете как зависимый от веществ», – говорится в сообщении Telegram-канала, где также уточняется, что «правильно освещать подвиги 30-летнего губернатора Коновалова призван (главред газеты «Правда Хакасии») Тайир Ачитаев».

          Между тем, республиканская газета «Хакасия» еще осенью сообщала, что в 2002 году Ачитаев был задержан за хранение наркотиков, но дело было прекращено. В 2005 году мужчина вновь был привлечен к уголовной ответственности за кражу, но дело также было прекращено за примирением сторон. При этом отмечалось, что Ачитаев признал свою вину и возместил ущерб. Уже в 2009 году Ачитаева заподозрили в мошенничестве, ему грозил реальный срок, но дело опять прекратили за истечением срока давности.

          В ноябре в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против». Коновалов набрал 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Выборы признали состоявшимися. При этом эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.


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