Прошедшие 11 ноября выборы главы республики Хакасия признаны состоявшимися, соответствующее решение было принято на заседании регионального избиркома 13 ноября.

«Признать выборы главы республики Хакасия – главы правительства Хакасии состоявшимися и действительными. Признать Коновалова Валентина Олеговича избранным на должность главы республики Хакасии – главы правительства Хакасии», – сообщил председатель избиркома Александр Чуманин, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против». Вечером в воскресенье ЦИК огласил результаты. Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Впрочем, эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.