У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 00:59  |  vz.ru
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США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

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Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет

Борьба с эйджизмом, в отличие от борьбы с сексизмом или расизмом, не на слуху, хотя проблема эта не надуманнаяФото: Fabrizio Bensch/Reuters
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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История Версаля – глупость, жадность и фарисейство

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Победители попытались выдать то, что они учинили – за торжество мировой гармонии и вечной справедливости. Германия была наказана как виновница войны, Россия – исключена как Иуда, предательница союзников. Подробности...
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          У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

          Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско – ведь управленческого опыта у него нет   12 ноября 2018, 00:38
          Фото: Александр Колбасов/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных».

          Центризбирком России вечером в воскресенье огласил результаты выборов главы Хакасии, где были обработаны все 100% протоколов. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. За Коновалова отдали 101 405 голосов, против – 72 498 голосов. Явка избирателей за полчаса до закрытия участков составила 43,3%, передает РИА «Новости».

          Напомним, в воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов. На этот раз в выборах участвовал только один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против».

          В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смог набрать нужного количества голосов.

          Как известно, в единый день голосования 9 сентября в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов. Везде в первом же туре победили кандидаты, поддержанные федеральным центром. Только в четырех регионах был назначен второй тур – это Хакасия, Владимирская область, Приморский и Хабаровский края.

          В воскресенье в ходе второго тура выборов из Хакасии поступали сообщения о нарушениях. Так, находившийся в республике член Общественной палаты Максим Григорьев опубликовал видео с возможными нарушениями, допущенными представителями Коновалова. Также был отмечен подвоз избирателей.

          В свою очередь член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод отметил, что нарушения не носят критический характер. «Жалоб на переписывание протоколов и вбросы не было. В основном они касались агитационных вопросов и подвозов. Я не думаю, что нарушения носят критический характер, поэтому результат выборов отражает действительность», – цитирует Брода «Интерфакс».

          «Штаб Коновалова грубо нарушал избирательное законодательство, распространяя агитационные материалы в день тишины и устраивая подвозы. Выборы проходили на грязном, проблемном и нервном фоне, но избирательная система и общественность смогла предотвратить серьезные нарушения», – сказал Брод.

          Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает сообщения о нарушениях вполне правдоподобными.

          «На видео нарушения заметны невооруженным глазом. Я об этом писала. Были нарушения в день тишины – непосредственно крутился ролик на странице КПРФ Хакасии во «ВКонтакте». Они не могли помолчать даже в День тишины. В день голосования были подвозы, давление на волонтеров, проводящих опросы. В целом это некрасиво, и чистой эту историю назвать никак не получается», – посетовала Федорова в интервью газете ВЗГЛЯД.

          Федеральный центр и местный избирком обеспечили все условия, чтобы народ сделал свой выбор - и на этом фоне кандидат КПРФ Валентин Коновалов остался как бы один на один с избирателями,  заявил в интервью газете ВЗГЛЯД красноярский политолог Сергей Толмачев, находившийся в день выборов в Хакасии.

          «Никто Коновалову не мешал, никто не собирался оспаривать, отбирать эту победу. Теперь уже очевидно, что все истерики коммунистов по этому поводу были сильно преждевременны»,

          – заявил политолог. Его предвыборная команда не смогла провести целиком честную кампанию, считает Толмачев, отметив, что со стороны коммунистов были факты давления на волонтеров, проводивших социологический опрос на выходе с участков: «Вели себя нагло, беспардонно, вызывающе».

          Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов не считает результаты Коновалова убедительными, поскольку фактически кандидат «против всех» набрал более 40% от числа пришедших на избирательные участки. При этом явка также слегка превысила 40%, только уже от общего количества избирателей, что означает, что около 60% жителей Хакасии в подобные выборы вообще не поверили и не пошли голосовать.

          Если вспомнить, что на сентябрьских выборах тогдашний глава республики Виктор Зимин набрал всего 32%, в этот раз теоретически Коновалов мог бы набрать голоса всех, кто тогда был против Зимина, полагает Мартынов.

          Политолог из Хакасии Виктор Потуремский отметил снижение поддержки кандидата по сравнению с первым туром выборов. «Если смотреть на динамику поддержки Коновалова с 9 сентября, то она, безусловно, ухудшилась. С 75% [избирателей, поддержавших кандидата], если бы он шел во второй тур, сейчас у него осталось 57% с учетом того, что оппонентов у него не было», – сказал эксперт агентству ТАСС.

          «Есть один кандидат, один, да? Это что значит, что вообще выборов уже нет. Уже ясно кто руководитель, – добавил Мартынов. –. Проходит формальное голосование.  Он мог бы если не 99, то 90% набрать. Ну там, мало ли, кто-то из его сторонников все же не пришел. А Коновалов набрал чуть больше 50-ти».

          «А условный кандидат «против всех», – назовем его так, хотя у нас отменена эта графа, – набрал больше 40%. Это все говорит о том, что перед нами – протестное голосование. Чем это закончится для Хакасии, я не знаю», – сказал Мартынов. –

          «То есть 40% людей не поленились прийти в выходной день, чтобы проголосовать против всех вообще, в том числе и против Коновалова. Против всего того, что их окружает. А сколько еще не пришло?»

          Анна Федорова тоже полагает, что результат коммунистов в 58% нельзя назвать суперубедительной победой.

          «Это значит, что это слабый результат. Потому что при таких раскладах имеет смысл ожидать явки, преимущественно состоящей из сторонников кандидата. Убедить людей куда-то идти, чтобы написать «я против» - не просто. Многие вообще не понимают, что это такое - бюллетень с одним кандидатом. Многие не в курсе, что есть графа «против», – отметила Федорова в своем Фейсбуке. – То есть в первом туре у него было 44%, теперь 58% - и это при нулевой конкуренции. Удивительно, как много людей вообще дошли сказать ему «нет».

          Если добавить к этому нарушения в исполнении сторонников кандидата – победа выглядит весьма некрасиво. «Но красиво побеждать наша оппозиция в принципе плохо умеет, практики мало», – заключила свой пост политолог.

          «В России нет традиции голосования против кандидата. Люди, которые против, они остаются дома. В этом смысле порядка 40% голосов, отданных против Коновалова, это достаточно большой процент и большой вызов для нового главы, – сказал по этому поводу «Комсомольской правде» политолог Евгений Минченко. – Мы видим, что врио губернатора (Михаил) Развозжаев выполнил ту задачу, которую перед ним поставил Владимир Путин - то есть провести честные конкурентные выборы. Несмотря на то, что есть определенные вопросы к тому, как вели себя наблюдатели (в первую очередь, от коммунистов) и отдельные депутаты Госдумы, в общем, кампания прошла достаточно спокойно».

          Дальше надо смотреть, как будет себя вести избранный губернатор, предлагает Минченко, признаваясь, что «за Хакасию было страшновато» и когда губернатором был Виктор Зимин.

          «Что касается нового неопытного губернатора, то у нас есть достаточное количество противовесов с точки зрения федеральных структур и федерального правительства. К тому же нельзя забывать, что Хакасия и сейчас находится под внешним финансовым управлением в силу очень серьезного бюджетного дефицита», – напоминает Минченко.

          По мнению Анны Федоровой, два месяца назад популярность кандидата от КПРФ была выше.  «Создается ощущение, что даже те избиратели, кто мог бы поддержать его в первом туре, в нем несколько разочаровались уже между турами. Если бы рейтинг демонстрировал рост, то у Коновалова был бы больший результат. Победа победой, но коммунисты еле-еле перешли через барьер», – отметила она.

          «Энтузиазм поубавился. Ситуация уже не та, как тогда, когда люди голосовали фактически против Зимина.

          Люди же совсем не дураки, они понимают, что верить в пустые обещания, в популизм не стоит», – сказала Федорова.

          По ее словам, Коновалов и с ним вся компартия в Хакасии теперь угодили в своего рода политический капкан.  «Очень интересно, что он с этой победой будет делать теперь. КПРФ больше не сможет кивать на «злых людей», которые ее кандидату якобы мешали.  Теперь будущее Коновалова будет зависеть от эффективности его руководства. Но до этого он в серьезных победах не замечен», – отметила политолог.

          Как правило, рейтинг победителя всегда начинает снижаться после выборов, когда утихает «медийка», начинается рутина, это совершенно предсказуемо, напомнила эксперт. «Но если Коновалов сразу начнет  допускать ошибки, если люди почувствуют это на себе, у него снижаться рейтинг будет очень быстро. Посмотрим», – сказала она.

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          Кремль продолжает менять губернаторов. Нужно ли менять главу вашего региона?




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          Федорова не исключает, что республика в скором времени может столкнуться с еще большими трудностями. «Регион – в сложной ситуации. Чтобы эффективно работать, надо обладать большим опытом, – заявила вице-президент Фонда. – Но опыта у нового лидера, мягко говоря, могло бы быть и побольше».

          Она даже не исключила, что Коновалов теперь, добившись власти, проявит агрессию к своим политическим оппонентам, попытается отомстить прежним обидчикам.  «Да, насколько я могу судить о его человеческом типаже, какой-то выдержки и политической мудрости ему не хватает», – заключила она.

          Толмачев тоже считает, что коммунисты «угодили в ловушку, из которой выбраться будет непросто», поскольку им больше не на кого будет перекладывать ответственность за свои неудачи в управлении республикой. Уже в ближайшее время в республике ожидается дефолт, о чем уже говорят многие аналитики, подчеркнул эксперт.

          По его мнению, избиратели в воскресенье проголосовали в основном протестно, однако разочарование в новом главе начнется сразу же после выборов, поскольку Коновалов совершенно не готов к управлению, тем более к управлению таким сложным регионом.

          «Теперь есть два варианта: первый – полный провал в течение года, дефолт, кризис, внешнее управление и его уход в отставку. Либо в республику прибудет какой-то десант КПРФ из Москвы – в попытке показать, что они что-то реальное могут сделать. Управленческого потенциала лично в Коновалове я не вижу никакого», – подчеркнул эксперт.

          «Это классическая ситуация, когда тактическая победа может стратегически обернуться поражением и возможной потерей в будущем этого региона для коммунистов», – подытожила Анна Федорова.


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