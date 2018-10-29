Эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова

«Коновалов производит впечатление человека, не понимающего, что говорит. Федеральные власти естественно с ним не захотят иметь дело», – сказал газете ВЗГЛЯД хакасский политолог Михаил Афанасьев, комментируя избрание главой республики коммуниста Валентина Коновалова. КПРФ вела конфронтационную кампанию, игнорируя насущные проблемы республики, констатирует политолог Виктор Потуремский.

Михаил Афанасьев отмечает, что в ходе своей избирательной кампании Валентин Коновалов сделал массу «пустых сумасшедших обещаний», вроде обещания изъять всю выручку угольных предприятий республики за год и направить ее на социальные нужды.

Между тем, для республики, находящейся в предбанкротном состоянии, договориться с центром о финансовых вопросах жизненно важно, сказал собеседник.

Напомним, что в воскресенье в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против». Вечером в воскресенье ЦИК огласил результаты. Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей.

«У Коновалова стоит проблема доказать федеральной власти, что он, извините за выражение, не идиот, что он действительно понимает, куда он попал. Ему надо доказать, что он вменяем, а не «социализм строит», – сказал Афанасьев.

Так же, считает политолог, Коновалову надо найти общий язык с местными элитами. «А вы, если помните, он прямо перед голосованием начал угрожать Олегу Дерипаске, который является крупнейшим налогоплательщиком в Хакасии, – напоминает Афанасьев. – Соответственно, бизнес и элиты тоже не знают, что от этого человека ожидать».

В целом Афанасьев оценивает перспективы республики скептически. Благодаря заделу, который заложили при прежнем главе Хакасии Михаиле Развожаеве, по его мнению, республика доживет до Нового года. «Зарплаты, пенсии будут платиться и так далее, – поясняет Афанасьев. – А после Нового года – всё.

Пока федеральный центр и бизнес-элиты не поймут, кто такой Коновалов, в республике будет очень большое падение в социальную яму и дна этого падения не видно».

«Валентин Олегович Коновалов, действительно, не очень готов стать главой республики в силу отсутствия опыта и набора компетенций», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. Трудно оценить, какое время потребуется для того, чтобы Коновалов начал хотя бы ориентироваться в тех задачах и тех функциях, которые есть у главы региона, отметил собеседник.

«Экономическая ситуация, в которой находится республика, крайне сложная. Это создает новый вызов для ее главы и для исполнительной власти, – констатировал эксперт. – Хотел бы обратить внимание: после того, как (бывший врио главы Хакасии) Виктор Зимин снял свою кандидатуру на выборах, стало понятно, что Коновалов является, безусловно, лидером предвыборной гонки. То, что произошло вчера, этот статус подтвердило».

«Давайте зададим вопрос, как ведет себя лидер гонки? Мне кажется, что предвыборную кампанию нужно было строить на обсуждении способов решений проблем, на заключении каких-то коалиций, которые позволили бы это сделать. Если мы посмотрим, как реально проходила предвыборная кампания Коновалова, то она проходила совсем по другим правилам», – указывает эксперт.

По оценке Потуремского, КПРФ «пошла, скажем так, на «агрессивно-конфронтационный» сценарий борьбы с властью вообще, обсуждая «большие» темы – начиная от пенсионной реформы, и социальных льгот для «детей войны» и так далее. «При этом, забывая, что они, собственно, находятся посередь Сибири и зима не просто близко, а зима уже наступила, – подчеркивает Потуремский. – Не секрет, что республика находится еще и под внешним управлением».

Конфронтационный характер предвыборной кампании Коновалова вкупе с явным недостатком опыта делает прогноз не очень оптимистичным, как минимум, на ближайшее время, – подчеркивает эксперт.