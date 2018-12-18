Смерть «Деда Мороза» в Кемерово сняли на видео

Смерть заслуженного артиста России Валерия Титенко, игравшего Деда Мороза на утреннике в детском саду в Кемерово, случайно засняли на видео родители, присутствовавшие на мероприятии.

На кадрах записи Титенко сначала активно играл с детьми, после чего остановился и упал, сообщает Рен ТВ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Ленинском районе города. Артисту стало плохо, после чего вызвали скорую, однако он скончался. Личность погибшего подтвердила невестка Титенко.