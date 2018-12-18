Ющенко рекомендовал Раде присвоить УПЦ МП статус филиала РПЦ

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рекомендовал Верховной раде конкретизировать правовое определение Православной церкви Украины и филиалов заграничных церквей.

Украинскую православную церковь (Московского патриархата) следует переименовать в филиал Русской православной церкви в Украине, – приводит слова Ющенко «Интерфакс».

«У нас есть полная автокефалия, осталось только навести порядок в своем духовном доме. Я думаю, что, если мы начнем с того, что в парламенте будут четко сформулированы дефиниции того, что есть Украинская православная церковь, а что является филиалами заграничных церквей», – заявил он на встрече с журналистами в Киеве.

Напомним, украинские власти настаивают на предоставлении автокефалии церкви Украины. Ранее Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви сообщил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся собор епископата канонической Украинской православной церкви, который отменил решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

В декабре в Софийском соборе состоялся «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. Объединительный собор уже назвали раскольническим УПЦ МП, РПЦ, Белорусская, Эстонская церкви, раскритиковали Константинополь болгарские иерархи.

Газета ВЗГЛЯД детально разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.