Для возвращающихся в Россию черкесов потребовали отменить правило знания русского языка

Возвращающиеся из Сирии и Турции черкесские репатрианты испытывают трудности при попытке получить гражданство в России, сообщают СМИ.

Репатрианты, возвращающиеся на историческую родину в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, заявил глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерия Хатажуков изданию «Кавказский узел».

«Их родной язык является государственным, и знание русского языка для репатрианта совершенно не обязательно в этих условиях. Это противоречит конституциям наших республик и Конституции России, которая признает эти языки государственными в этих республиках», – сказал Хатажуков.

Правозащитник утверждает, что существует «негласная установка», по которой российские посольства и консульства якобы не принимают документы от черкесов и не выделяют квот на въезд в Россию.

Многие репатрианты отказываются от идеи возвращения в Россию из-за низкого уровня жизни, заявил глава общественной организации «Адэгэ Хасэ» Аскер Сохт.

В ноябре многодетная семья из Украины, переехавшая в Россию по политическим мотивам, рассказала о массе проблем, возникающих при получении российского гражданства.