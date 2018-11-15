Беженцы с Украины столкнулись с «невыносимым» процессом переезда в Россию

Многодетная семья c Украины, переехавшая в Россию по политическим мотивам, продолжительное время пытается получить гражданство. Однако проблемы возникли на этапе оформления маленьких детей и при трудоустройстве главы семьи.

Историю миграции из Украины в Россию описала «Московскому комсомольцу» Светлана Пикта.

Светлана вместе с супругом и пятью детьми поживали в Киеве. Из-за отказа сдавать деньги на «АТО» радикальные украинские националисты занесли их в черные списки и опубликовали их данные на скандальном сайте «Миротворец».

Семью согласились принять в России по программе «Соотечественники». По ней они получили свидетельство переселенца, и через два месяца оформили разрешение на временное проживание (РВП). Программа также позволила подать документы на гражданство в России без необходимого трехлетнего проживания.

«Мы начали этот упрощенный процесс легализации.

Подача документов на РВП оказалась невероятно болезненной.

Наши двойняшки родились до получения свидетельства переселенца и потому не были в него вписаны, на них невозможно было отдельно получить РВП и, соответственно, медицинский полис. А как жить младенцам без врачебного наблюдения и вообще без гражданских прав? Мы решили, что как-то проскочим этот момент, оформив заранее платную медстраховку», – рассказала Светлана.

После этого всем членам семейства пришлось получить массу различных справок: медицинских, справок об отсутствии судимости и т.д. Этот этап занял три месяца. В конечном итоге документы приняли, но только у обоих родителей и троих старших детей.

Возникли трудности с трудоустройством у главы семьи, пояснила Светлана. По ее словам, мужчина по профессии – физик с 20-летним стажем. Но без гражданства на работу его никуда не берут.

«В итоге получение гражданства в России – тот еще квест с препятствиями. Людям, обремененным детьми, пожилыми родителями, семьям, которые переселяются с целью остаться тут навсегда, что как раз наиболее ценно для России в свете демографического кризиса – существующий порядок возвращения на Родину просто невыносим», – заключила Светлана.

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