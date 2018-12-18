Генпрокуратура рассказала о «вольготной» жизни Цеповяза в колонии

Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз имел в колонии более вольготные условия, чем другие осужденные, возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Цеповяз после поступления в колонию был поставлен на учет как лицо, склонное к организации провокаций. В его отношении, подчеркнул Куренной, должны были применяться особые меры профилактики, передает РИА «Новости».

Он отметил, что профилактические мероприятия так и не организовали.

«Он жил так же, как все, кто под эти категории не подпадает, а в некоторых моментах даже повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключенные», – заявил Куренной.

По его словам, Цеповяза незаконно перевели на облегченные условия отбывания наказания, он поощрялся в отсутствие законных оснований, получал внеочередные свидания с разными людьми, в том числе с теми, кто не являлся его родственником.

«Был ослаблен и постоянный надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены для использования заключенными – это и телефон, и мангал», – сообщил Куренной.

По его словам, были нарушены интересы общества и государства, охраняемые законом, что «дискредитирует уголовно-исполнительную систему и органы госвласти в целом».

В итоге, по словам Куренного, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 «Превышение служебных полномочий».

Ранее в Сети появилось новое видео с Цеповязом, на котором он находится в комнате с мягкими диванами и креслами, набором посуды для застолья и телевизором. Во ФСИН объяснили, что ролик снят в комнате психологической разгрузки.

В начале ноября в Амурской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых заключенный Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.