Нефть подешевела на опасениях переизбытка предложения сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром теряют более 1% из-за опасений переизбытка предложения сырья на фоне роста запасов и добычи в США.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,36% – до 58,8 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,35%, составив 49,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».