Новогоднюю елку для детей в Башкирии срубили на кладбище

В Башкирии разгорается скандал, причиной которого стала новогодняя елка, срубленная на кладбище.

Сообщается, что ель планировали установить на площади детского городка поселка Строймаш.

«Они попались, когда днём пригнали на кладбище кучу техники. Это увидели люди», – сообщил источник порталу UFA1.RU и добавил: «По этому поводу был большой шум. Елку с кладбища устанавливать не стали, она лежит распиленная в сторонке на главной площади Строймаша, а детям с опозданием на несколько дней установили новую елку».

В МВД Башкирии подтвердили факт самовольной вырубки ели на территории городского кладбища.

«Устанавливаем лиц, причастных к данному происшествию. После проверки будет решен вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, дерево спилили на могиле главного архитектора Стерлитамака 70–80-х годов Юрия Подрядова.

«Если честно, наша семья просто в шоке, маме скорую вызывали. Папа погиб 25 лет назад на моих глазах - вы представляете мое состояние, когда я читаю эту ерунду» – сказала дочь архитектора Анжела Подрядова.

Она также рассказала, что ель, посаженная рядом с памятником, разрослась и стала выкорчевывать плиту. Тогда Подрядовы решили спилить дерево и обратились в соответствующую фирму.

«Я не знаю, с какого перепугу они повезли ее на детский праздник, разумеется, это не с нашей подачи. Папа столько сделал для Стерлитамака - вместо того, чтобы раздувать фейковые новости, лучше бы вспомнили, почему до сих пор его именем не могут одну из улиц назвать», – добавила она.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Нижегородской области. Местные власти оказались в курсе происходящего. В ответ на обращения жителей они заявили, что на кладбище дерево представляло опасность, а теперь послужит украшением на площади, священник при этом взялся очистить дерево от негативной энергетики.