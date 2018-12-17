Новогоднюю елку для детей в Башкирии срубили на кладбище

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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...

Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
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          Новогоднюю елку для детей в Башкирии срубили на кладбище

          17 декабря 2018, 19:45

          Текст: Елена Красильникова

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          В Башкирии разгорается скандал, причиной которого стала новогодняя елка, срубленная на кладбище.

          Сообщается, что ель планировали установить на площади детского городка поселка Строймаш.

          «Они попались, когда днём пригнали на кладбище кучу техники. Это увидели люди», – сообщил источник порталу UFA1.RU и добавил: «По этому поводу был большой шум. Елку с кладбища устанавливать не стали, она лежит распиленная в сторонке на главной площади Строймаша, а детям с опозданием на несколько дней установили новую елку».

          В МВД Башкирии подтвердили факт самовольной вырубки ели на территории городского кладбища.

          «Устанавливаем лиц, причастных к данному происшествию. После проверки будет решен вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности», – отметили в пресс-службе ведомства.

          Как выяснилось, дерево спилили на могиле главного архитектора Стерлитамака 70–80-х годов Юрия Подрядова.

          «Если честно, наша семья просто в шоке, маме скорую вызывали. Папа погиб 25 лет назад на моих глазах - вы представляете мое состояние, когда я читаю эту ерунду» – сказала дочь архитектора Анжела Подрядова.

          Она также рассказала, что ель, посаженная рядом с памятником, разрослась и стала выкорчевывать плиту. Тогда Подрядовы решили спилить дерево и обратились в соответствующую фирму.

          «Я не знаю, с какого перепугу они повезли ее на детский праздник, разумеется, это не с нашей подачи. Папа столько сделал для Стерлитамака - вместо того, чтобы раздувать фейковые новости, лучше бы вспомнили, почему до сих пор его именем не могут одну из улиц назвать», – добавила она.

          Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Нижегородской области. Местные власти оказались в курсе происходящего. В ответ на обращения жителей они заявили, что на кладбище дерево представляло опасность, а теперь послужит украшением на площади, священник при этом взялся очистить дерево от негативной энергетики.


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